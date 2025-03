Nuovo terminal in costruzione all'aeroporto di Casablanca

ROMA - L'aeroporto 'Mohammed V' di Casablanca potrà contare su un nuovo terminal, in vista dei Mondiali di calcio 2030. È l'Onda, l'Ufficio nazionale degli aeroporti che ne dà notizia in un comunicato stampa. I lavori di scavo sono già iniziati e la consegna è prevista per il 2029.

L'investimento stimato è di 15 miliardi di dirham, all'incirca 1 miliardo e mezzo di euro.



Progettato a forma di 'H', il nuovo terminal si aggiunge per soddisfare i requisiti operativi dell'HUB in conformità con gli standard internazionali, in particolare "in termini di tempi di coincidenza per l'elaborazione dei bagagli" e "trasporto interzonale" e sarà collegato alla linea ad alta velocità (LGV) tra Kenitra e Marrakech. Fin dal progetto è anche un manifesto dell'architettura contemporanea del Marocco con "motivi geometrici ispirati all'Andalusia, tappeti berberi delle montagne dell'Atlante ed eleganti archi delle medine". Dal punto di vista funzionale, il terminal comprenderà anche una nuova pista parallela di 3.700 metri per 45, nonché aree di parcheggio per gli aeromobili e una torre di controllo alta circa 42 m.



Nei prossimi mesi saranno lanciati i vari bandi di gara per la realizzazione dell'opera, precisa ONDA che spiega anche che il terminal sarà organizzato su tre livelli principali e comprenderà un'oasi verde, aree commerciali, un'ampia area Duty Free, sale VIP e un hotel, tutti con vista mozzafiato sulle piste.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA