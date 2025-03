Banca Mondiale sostiene Tunisi nello sviluppo del settore trasporti

TUNISI - La Banca Mondiale ha espresso la sua disponibilità a continuare a sostenere gli sforzi della Tunisia per sviluppare il settore dei trasporti, in particolare nell'area del trasporto pubblico di massa, e ad ampliare la cooperazione nella prossima fase. E' quanto emerge da un incontro tra il Country manager della Banca Mondiale per la Tunisia, Alexandre Arrobbio, e il ministro tunisino dei Trasporti, Rachid Amri, nell'ambito di una visita parte della revisione di medio termine dell'implementazione del Programma Integrato di Resilienza ai Disastri.



Durante l'incontro, si legge in una nota del ministero dei Trasporti di Tunisi, le due parti hanno discusso le prospettive di cooperazione nel trasporto urbano, in particolare i modi per supportare la Tunis Transport Company nella realizzazione dei suoi investimenti prioritari per potenziare la sua flotta e migliorare i servizi per i cittadini. L'incontro si è concentrato sul Programma Integrato di Resilienza ai Disastri, finanziato dalla Banca Mondiale e dall'Agenzia francese per lo Sviluppo, in particolare per quanto riguarda i progetti relativi all'Istituto nazionale di Meteorologia. I partecipanti hanno elogiato i notevoli progressi compiuti nell'implementazione di progetti strategici volti a modernizzare e potenziare le capacità dei sistemi di monitoraggio e osservazione meteorologica, che contribuiscono a migliorare l'accuratezza delle previsioni meteorologiche e la qualità dei servizi forniti. Questi progetti includono l'acquisizione e l'installazione di una rete radar meteorologica nazionale, la riabilitazione di reti di trasmissione dati locali e remote, l'approvvigionamento di attrezzature avanzate per modernizzare e sviluppare reti di scambio dati, lo sviluppo del centro di previsioni meteorologiche e il potenziamento della rete di osservazione meteorologica negli aeroporti.



Il programma prevede anche l'acquisizione di un sistema avanzato per la produzione di dati meteorologici, una stazione moderna per la ricezione e l'utilizzo di immagini satellitari di terza generazione, l'adesione al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e l'espansione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 per coprire tutte le aree delle attività e dei servizi dell'istituto. In questo contesto, entrambe le parti hanno sottolineato la necessità che questo supporto faccia parte di un programma completo che affronti vari aspetti dell'istituzione e la sua ristrutturazione all'interno di una visione a medio e lungo termine.



Durante la presentazione di una serie di progetti relativi al settore dei trasporti, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture, la digitalizzazione dei servizi e il potenziamento della flotta, il ministro Amri ha affermato che la futura cooperazione con la Banca Mondiale si allineerebbe alle aspirazioni del governo tunisino di rafforzare la sua partnership strategica con questa istituzione finanziaria internazionale. Il ministro ha sottolineato che queste aspirazioni fanno parte dell'approccio di sviluppo del presidente Kais Saied.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA