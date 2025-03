Interministeriale egiziana sul corridoio verde Damietta-Trieste

IL CAIRO - Il vice primo ministro per lo sviluppo industriale e ministro dell'Industria e dei Trasporti egiziano, Kamel El-Wazir, ha incontrato il ministro dell'Agricoltura e della Bonifica, Alaa Farouk, per ottimizzare il "corridoio verde" Ro-Ro (Roll-on/Roll-off, servizio di trasporto marittimo in cui i camion salgono e scendono direttamente dalle navi) tra Egitto e Italia. Lo riferisce il sito del quotidiano egiziano Al Masry Al Youm sottolineando che l'obiettivo della riunione è stato quello di massimizzare i vantaggi per l'export di "prodotti agricoli" e "ortaggi deperibili" verso l'Europa, utilizzando "camion refrigerati e a temperatura ambiente".

Alla riunione hanno partecipato dirigenti del Ministero dei Trasporti, l'Unione delle Camere di Commercio, il Consiglio per l'export dei prodotti agricoli e il gruppo egiziano "Pan Marine", operatore della rotta tra il porto di Damietta e Trieste, varata il 28 novembre 2024. Sono stati esaminati il "numero di viaggi", il "volume delle merci trasportate" e le "principali categorie di prodotti esportati". Pan Marine ha presentato piani per ampliare l'accesso degli esportatori ai mercati globali.

"È stata sottolineata la necessità di adottare una serie" di misure come "uno sconto dell'"88%" sulle spese di viaggio (da "26.050 dollari a 3.250 dollari"), "la destinazione di 35.000 metri quadrati al servizio del progetto", riferisce tra l'altro il quotidiano. Inoltre "è stata approvata" una garanzia governativa alle dogane egiziane, l'impiego di un dispositivo di scansione a raggi X e "la digitalizzazione del collegamento tra le dogane egiziane e quelle italiane per facilitare lo scambio di documenti come certificati sanitari e di sicurezza alimentare", viene segnalato ancora da Al Masry Al Youm.





