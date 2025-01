Turchia, nei prossimi giorni primo volo verso la Siria dal 2011

(ANSAmed) - ISTANBUL, 09 GEN - Nei prossimi giorni sarà effettuato il primo volo dalla Turchia verso la Siria in circa 14 anni, da quando la compagnia di bandiera aerea turca Turkish Airline ha interrotto i collegamenti aerei in seguito alla guerra civile siriana e la rottura delle relazioni diplomatiche tra Ankara e Damasco. "Stiamo pianificando un volo dalla Turchia nei prossimi giorni", ha affermato il ministro dei Trasporti turco, Abdulkadir Uraloglu, in un'intervista all'emittente Ntv, sottolineando però che la completa ripresa dei collegamenti aerei non avverrà prima di alcuni mesi.Uraloglu, già nei giorni scorsi aveva sottolineato che le piste degli aeroporti siriani sono gravemente deteriorate e che Ankara è impegnata "ad aiutare la Siria a ripristinare le sue infrastrutture critiche" e l'aeroporto internazionale di Damasco. (ANSAmed).

