Tunisia: traffico aereo passeggeri record nel 2024

TUNISI - Il traffico aereo passeggeri attraverso gli aeroporti tunisini è aumentato del 9,4% nel 2024, rispetto al 2023 con un numero registrato di 9.646.949 passeggeri, il più alto di sempre nella storia del Paese nordafricano. Secondo le statistiche pubblicate dall'Autorità tunisina per l'aviazione civile e gli aeroporti (Oaca), questa tendenza al rialzo è stata riscontrata nella maggior parte degli aeroporti tunisini, con una cifra record all'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine, che ha accolto 7.249.701 passeggeri nel 2024, con un aumento dell'8,8% rispetto all'anno precedente.



L'aeroporto internazionale di Djerba-Zarzis ha registrato un aumento del 12,8% (2.203.957 passeggeri), mentre l'aeroporto di Tozeur-Nafta ha visto un aumento significativo del 76,5% (32.108 passeggeri). Aumento dell'1,6% anche per l'aeroporto internazionale di Tabarka-Ain Draham, con 2.679 passeggeri.



L'unico aeroporto ad aver registrato un calo del traffico è stato Sfax-Thyna, con una diminuzione del 10,1% (157.350 passeggeri).



Le statistiche dell'Oaca mostrano anche un aumento del 4,9% del traffico commerciale "movimenti aerei" nel 2024, rispetto al 2023, con 79.155 movimenti aerei registrati. Per numero di movimenti aerei, si è registrato un aumento del 4,7% all'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine (58.690 movimenti), del 8,6% all'aeroporto internazionale di Djerba-Zarzis (16.339) e del 36,3% all'aeroporto internazionale di Tozeur-Nefta (462). I movimenti aerei sono cresciuti del 6,4% anche all'aeroporto internazionale di Tabarka-Ain Draham (183), tuttavia, sono diminuiti del 6,2% all'aeroporto di Sfax (3.473).



Il traffico di sorvolo (aeromobili in transito nello spazio aereo tunisino) è stato di 61.617 nel 2024, con un aumento del 14,7% rispetto al 2023. Per gli aeroporti gestiti da Oaca e Tav Tunisia, è stato registrato un aumento del 12,9% rispetto al 2023, con 12.538.053 passeggeri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA