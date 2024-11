Flydubai fa il suo debutto al Bahrain International Airshow

(ANSAmed) - ROMA, 13 NOV - Flydubai, la compagnia aerea con sede a Dubai, ha annunciato il suo debutto al Bahrain International Airshow che è iniziato oggi e durerà fino al 15 novembre presso la base aerea di Sakhir a Manama. Lo scrivono i media emiratini."Il Bahrain International Airshow è un evento importante che mette in luce i progressi e le innovazioni nel settore dell'aviazione nella regione. Siamo entusiasti di essere qui per la prima volta, sottolineando il nostro impegno nei confronti del mercato del Bahrein, che serviamo con orgoglio dal 2009", ha detto Ghaith Al Ghaith, amministratore delegato di flydubai."Questo Airshow rappresenta per noi un'opportunità per mostrare i nostri interni di cabina recentemente ristrutturati e riflette il nostro impegno per il comfort dei passeggeri, integrando tecnologia e design all'avanguardia per migliorare l'esperienza di volo".Il programma di ammodernamento è stato lanciato all'inizio del 2024. Quest'anno, la compagnia aerea ha riqualificato 15 aeromobili Boeing 737-800 e completerà l'ammodernamento su altri due aeromobili prima della fine dell'anno.Il Bahrein è un mercato importante per flydubai e il vettore ha operato più di 2.800 voli tra gennaio e ottobre di quest'anno. (ANSAmed).

