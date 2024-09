(ANSAmed) - PARIGI, 19 SET - Air France proroga la sospensione dei voli per Tel Aviv e Beirut fino a venerdì.Stesso provvedimento era stato preso da Lufthansa, che ha sospeso anche i collegamenti con Teheran."I voli per Tel Aviv e Teheran saranno cancellati fino al 24 settembre", ha comunicato la compagnia tedesca. "I voli per Beirut saranno sospesi fino al 26 ottobre", ha aggiunto.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA