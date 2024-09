Abu Dhabi lancia trasporti pubblici elettrici e ad idrogeno

Una flotta di autobus verdi è stata lanciata ad Abu Dhabi che da questi giorni ha sulle strade trasporti pubblici mossi da energia elettrica e idrogeno. La svolta della capitale degli Emirati Arabi Uuniti, spiega Gulf News, fa parte del piano della città per ridurre le emissioni di carbonio e rendere maggiormente sostenibile il trasporto pubblico.La svolta è stata operata dall'Integrated Transport Centre (ITC) della città che ha inserito la flotta di autobus senza carbonio nel Programma Green Bus Programme e punta a trasformare le isole che compongono Abu Dhabi in una zona verde entro il 2030 ed a una transizione completa verso il trasporto pubblico senza inquinamento entro il 2050, dopo uno studio che venne fatto sulle performance ambientali di questi autobus.Il servizio dei Bus verdi comincia sulla strada 65 tra il Marina Mall e Reem Island. Il progetto prevede anche la valutazione dell'impatto ambientale per selezionare gli autobus elettrici e ad idrogeno che siano migliori per l'ambiente e rispondano alla domanda di trasporti pubblici locali. Il programma è iniziato lo scorso anno con il contributo di esperienza dato agli Eau da Corea del Sud e Cina, paesi con cui è stata anche varata una cooperazione con le aziende che costruiscono questi mezzi.Gli Eau continuano quindi il percorso determinato verso l'addio all'inquinamento, come dimostrato anche in altri campi a partire dalla costruzione di importanti impianti solari per la produzione energetica come l'impianto da 2 Gigawatt di Al Dhafra che darà energia a circa 200.000 appartamenti ed eliminerà circa 2,4 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno.

