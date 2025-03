Dal Marocco all'Egitto, il calcio africano scopre nuovi talenti

NAPOLI - Si giocherà in Egitto e non in Costa d'Avorio la Coppa Africana per le nazionali Under20 al via il 27 aprile. La decisione è stata presa dalla Caf, la Confederazione africana di calcio, dopo che la Federazione della Costa d'Avorio ha ufficializzato nei giorni scorsi la decisione del governo di non ospitare la coppa. La Caf ha deciso quindi in pochi giorni di spostare il torneo in Egitto, che ha già ospitato l'edizione del 2023, vinta dal Senegal. Si gioca quindi negli stadi egiziani con il via il 27 aprile e la finale il 18 maggio.



La nazionale egiziana partecipa al torneo continentale che darà anche la qualificazione alle quattro semifinaliste ai Mondiali Under 20 che si giocherà in Cile dal 27 settembre.



L'Egitto partecipa nel gruppo B insieme al Sudafrica, la Nigeria e il Marocco in un girone molto duro che l'Egitto dovrà affrontare con un nuovo ct che sarà nominato nei prossimi giorni dopo l'addio a Rogerio Micale in panchina. Le finali in Egitto saranno dure anche negli altri gironi con il gruppo A con Costa d'Avorio, Gana, Tanzania e una nazionale rappresentante della zona Uniaf dell'Africa che contiene 8 Paesi dal punto di vista calcistico, mentre nel gruppo C ci saranno i campioni in carica del Senegal, Zambia, Kenia e Sierra Leone. Le prime due di ogni girone e le due migliori terze si qualificano per i quarti di finale, puntando alle semifinali che danno il pass per i Mondiali Under20.



Tra i paesi mediterranei dell'Africa anche il Marocco sarà una vetrina degli idoli del futuro con il torneo africano Under17 che parte il 30 marzo con finale il 19 aprile. Alla caccia del trofeo oltre al Marocco anche altri Paesi mediterranei come Egitto e Tunisia, in gironi in cui Camerun, Senegal e Sudafrica vogliono giocare da protagonisti. Si comincia il 31 con la sfida tra gli ospitanti Marocco e Uganda.

