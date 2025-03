Al via la maratona del Mar Morto, sfida sotto livello del mare

ROMA - Si terrà l'11 aprile l'annuale 'Dead Sea Ultra Marathon' (l'ultrmaratona del Mar Morto) con una partecipazione numerosa sia da parte degli appassionati locali che degli atleti internazionali per un evento particolarmente impegnativo data la lunga distanza (50 km) e le temperature piuttosto elevate a 423 metri sotto il livello del mare.

Aderendo a rigorosi standard internazionali, gli organizzatori hanno dato priorità alla sicurezza e al benessere dei partecipanti, garantendo un'esperienza senza interruzioni per tutti i soggetti coinvolti, scrive l'agenzia Petra.

L'Ultra Maratona del Mar Morto è una corsa attorno al punto più basso e allo specchio d'acqua più salato della terra.

Negli ultimi due decenni, la corsa è iniziata ad Amman e si è conclusa sulle rive del Mar Morto, offrendo ai corridori una vista panoramica della Rift Valley del Giordano. Nel 2016, Run Jordan ha deciso di modificare il percorso di gara e organizzare la corsa "intorno" al Mar Morto, iniziando vicino allo storico sito del Battesimo vicino al fiume Giordano e terminando vicino alla zona del lungomare dell'hotel. Come per gli altri eventi organizzati da Run Jordan, la Dead Sea Ultramarathon include una gara più breve di 10 km per i corridori specializzati in distanze più brevi.





