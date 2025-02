Torna il ciclismo top negli EAU, si parte con il tour femminile

Saranno le cicliste del tour femminile ad aprire il febbraio dei tour ciclistici negli Emirati Arabi UIniti, l'unica gara del Medio Oriente inserita nel calendario top della Federazione internazionale di ciclismo.



Il giro femminile giunto alla terza edizione si svolge dal 6 al 9 febbraio, mentre dal 17 al 23 febbraio ci sarà il tour maschile.



Il tour femminile vede tre traguardi in volata e uno in salita, che si preannuncia decisivo e che sarà nella terza tappa, che da Al Ain porta le cicliste alla salita finale di Jebel Hafeet, lunga 10 chilometri e che metterà duramente alla prova le cicliste nel finale dei 152 km della giornata. La prima tappa parte dal club della polizia di Dubai nella capitale e attraverserà la città con arrivo al porto di Dubai. La seconda tappa sarà tutta dedicata al deserto degli Emirati con partenza dal Forte Al Dhafra nel deserto per raggiungere Madinat Zayed, nel fascino della sabbia del Paese. La quarta tappa finale sarà invece ad Abu Dhabi che decreterà la vincitrice del Tour che succederà alla belga Lotte Kopecky, vincitrice del 2024. Tra i favoriti c'è l'italiana Elisa Longo Borghini, che già vinse il tour EAU nel 2023, che fa coppia in squadra con la scalatrice Silvia Persico. Puntano al successo anche la spagnola Mavi Garcia, e la francese Juliette Labous oltre all'ex campionessa del mondo Pauline Ferrand-Prévot.



Il belga Lennert Van Eetvelt ha vinto l'EAU Tour del 2024 e sarà al via anche quest'anno nel tour di sette tappe che vede due arrivi dopo lunghe salite nella terza e nell'ultima giornata. Si parte il 17 febbraio subito nel deserto con partenza dal Parco solare Madinat Zayed Shams e l'arrivo a Palazzo Liwa dopo 138 km in cui molti sono di dune impegnative di salite e discese. La seconda tappa è una cronometro di 12 chilometri, mentre nella terza si parte da Ras Al Khaimah con arrivo a Jebel Jess per 179 km, di cui gli ultimi 20 sono tutti in salita. La quinta tappa parte da Dubai, mentre la sesta tocca Abu Dhabi e l'ultima parte dallo stadio Al Ain Hazza Bin Zayed e arriva a Jebel Hafeet dopo 176 chilometri con forti salite decisive. Tra i ciclisti attesi spicca Tadej Pogačar, la stella slovena campione del mondo e vincitore del Tour EAU nel 2021 e nel 2022, pronto a sfidare Van Eetvelt, che difende il tour vinto lo scorso anno. Tra i favoriti anche Michael Storer e Einer Rubio, ma anche Jonathan Milan.

