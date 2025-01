Tunisia, successo per la corsa in montagna Veneria Trail

(ANSAmed) - TUNISI, 27 GEN - Circa 700 atleti provenienti da Tunisia, Francia e Algeria hanno preso parte alla prima edizione della mezza maratona e corsa in montagna "Veneria Trail" a Medjez El Beb nel governatorato di Beja. Un evento organizzato da Amal, l'associazione sportiva femminile di Medjez El Bab, sotto gli auspici della Federazione tunisina di atletica (Fta), consistente in due gare: la prima una mezza maratona di 23 km attraverso le montagne e le aree verdi, con partenza da Toukaber e passaggio per Chaouch, Jbel Zaouia e Ksar Cheikh. La seconda, un'escursione di 8 km su un sentiero turistico attraverso i campi e le alture di Chaouch e Toukaber.Hatem Ouartani, presidente dell'Associazione sportiva femminile Amal, ha detto all'agenzia Tap quanto sia stato orgoglioso del successo di questo evento sportivo e turistico, che ha attirato 700 partecipanti da tutta la Tunisia e dall'estero. Ourtani sottolineato che questo evento aiuta a promuovere le regioni di Chaouch, Toukaber e i loro dintorni come destinazioni turistiche, evidenziando al contempo la bellezza delle colline e delle foreste locali. Diversi partecipanti alla maratona, in particolare da La Marsa, Sousse, Biserta e Algeria, hanno dichiarato di aver scoperto alcune aree forestali e montuose eccezionalmente belle grazie a questa maratona unica e di essere stati sedotti dai lussureggianti paesaggi naturali lungo il percorso. Le regioni di Toukaber, Chaouch, Ksar Cheikh e Jbel Zaouia, situate a circa 60 km dalla capitale Tunisi, sono caratterizzate da una vasta foresta naturale con alberi come il pino d'Aleppo e il corbezzolo, e dalla presenza di rovine storiche come tombe puniche e altri monumenti. (ANSAmed).

