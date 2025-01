Oltre 15mila atleti attesi a Marrakech per la maratona 2025

MARRAKECH - Oltre 15mila atleti, di cui 110 professionisti sono attesi a Marrakech per la 35ma edizione della Maratona internazionale che si terrà in città domenica 26 gennaio. Il percorso di 42.195 km si snoda per le vie storiche e i siti turistici emblematici della città e offre agli appassionati di maratona l'occasione di scoprire la ricchezza culturale e architettonica di Marrakech. Tra i vip di questa edizione, Kitwara Sammy Irop (Kenya), con un tempo di 2:04:28 e Kilimo Rhonzas Lokitam (Kenya, 2:06:09). La star marocchina è Mohammed Reda El Aaraby (2:06:55). Tra le donne, occhi puntati sulle atlete etiopi Beyenne Tirfi Tsegaye (2:19:41) e Bekele Abebech Afework (2:23:33).



Questa edizione 2025 sarà utile per qualificarsi ai Campionati del mondo che si terranno a settembre. In programma ci sono anche una corsa di benvenuto, prevista per il 25 gennaio, una sorta di corsa di riscaldamento di 5 km, aperta a tutti e gratuita e nello stesso giorno anche una corsa riservata ai bambini, gli atleti di domani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA