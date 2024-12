Arabia Saudita superpotenza dello sport, avrà Mondiali di calcio del 2034

(di Alessandro Castellani)

ROMA - Spagna-Marocco-Portogallo e un pizzico di Sudamerica per la Coppa del Mondo del 2030, seguita dall'Arabia Saudita nel 2034: domani la Fifa assegnerà formalmente le prossime due edizioni dei Mondiali, che seguiranno quella del 2026 ospitata da Usa, Canada e Messico. La doppia decisione sarà sottoposta al voto di un congresso virtuale della federazione internazionale del calcio, ma non ci sarà suspense, in quanto, dallo scorso anno, le due candidature si sono trovate da sole in corsa per ciascuna edizione. Così la "Coppa del Mondo del Centenario", che celebrerà il secolo trascorso dalla prima edizione disputata in Uruguay nel 1930, si è trasformata in una telenovela geopolitica prima di giungere un accordo senza precedenti tra le confederazioni. Le isole britanniche hanno mostrato interesse prima di puntare, e poi ottenere, gli Europei del 2028, mentre è presto tramontata l'ipotesi di una candidatura congiunta di Cina, Giappone e le due Coree. Quattro paesi sudamericani (Uruguay, Paraguay, Cile e Argentina) hanno la loro volta lanciato una candidatura già nel 2019 mentre, alla fine del 2022, la Uefa ha portato avanti la proposta di un 'matrimonio' Spagna-Portogallo-Ucraina come "messaggio di solidarietà e speranza" dopo l'invasione russa.



L'anno scorso, però, l'Ucraina è stata 'abbandonata', anche per ragioni logistiche, quando il Marocco (già candidato cinque volte senza mai ottenere il torneo) si è unito a Spagna e Portogallo, mentre il Sudamerica si è ritirato in cambio di un contributo simbolico: l'organizzazione delle prime tre partite del torneo in Uruguay, dove potrebbe disputarsi il match inaugurale per 'onorare' la finale del 1930, Paraguay e Argentina. Poi, dopo le celebrazioni del centenario previste per l'8 e il 9 giugno 2030 al fresco dell'inverno australe, le sei nazionali coinvolte e i loro tifosi eventualmente al seguito dovranno attraversare l'Atlantico per le altre 101 partite della competizione, dal 13 giugno alla finale del 21 luglio.



Le sedi saranno 11, e 20 gli stadi che si sono fatti avanti per ospitarle. La Spagna è destinata a fare la parte del leone, mentre il Portogallo ha già avviato le procedure per rinnovare, e anche ampliare, gli stadi di Benfica, Sporting Lisbona e Porto, gli unici che metterà a disposizione. Il Marocco diventerà il secondo paese africano a ospitare i Mondiali di calcio dopo il Sudafrica nel 2010. Spagna e Marocco si stanno ancora contendendo la finale, proponendo rispettivamente il Santiago Bernabeu di Madrid o il Camp Nou di Barcellona e il futuro 'Hassan II' tra Casablanca e Rabat, che punta a diventare il "più grande stadio del mondo", parole degli organizzatori locali, con 115.000 posti.



Quanto al torneo del 2034, in base al principio della rotazione continentale, la Fifa aveva limitato il bando di gara alle confederazioni asiatiche e oceaniche, che si è svolto nell'arco di un solo mese, nell'autunno del 2023. L'Arabia Saudita, che a livello organizzativo è diventata la superpotenza dello sport mondiale (di recente, dopo aver ospitato la F1 nel 2021, il grande tennis, il golf e il mondiale dei pesi massimi Usyk-Fury ha ottenuto anche, dal Cio, la prima edizione delle Olimpiadi degli E-Sport), si è trovata ad essere l'unica candidata dopo che l'Australia e l'Indonesia hanno ritirato le loro candidature e le ambizioni calcistiche della Cina sono state accantonate. Il regno del Golfo, che ha intrapreso una strategia di diversificazione per prepararsi all'era post-petrolifera, ha attualmente solo due dei 14 stadi con una capacità di almeno 40.000 spettatori necessari per ospitare le 48 squadre qualificate. Oltre alla sfida logistica, l'estate torrida potrebbe comportare lo spostamento della competizione in inverno o in autunno inoltrato, come nel caso della Coppa del Mondo del 2022 in Qatar, ma questo dovrà essere bilanciato con l'inizio del Ramadan. Intanto però la prevista, e da domani ufficiale, designazione di questo paese ultraconservatore, che dal 2 al 6 gennaio prossimi ospiterà anche la Supercoppa italiana, è stata accolta da un coro di critiche, con Amnesty International e l'Alleanza per lo sport e i diritti che hanno chiesto alla Fifa di "fermare il processo di candidatura". Le preoccupazioni riguardano lo sfruttamento dei lavoratori migranti, che saranno mobilitati per migliorare le infrastrutture, lo spostamento dei residenti e la discriminazione che potrebbe colpire alcune categorie di tifosi.

