Calcio: la Tunisia si ritira dal Campionato Africano delle Nazioni

TUNISI - La Tunisia non parteciperà alle qualificazioni per il Campionato Africano delle Nazioni (Chan) 2024. La Federazione Tunisina di Calcio (Ftf) ha ufficialmente annunciato il suo ritiro, dopo un incontro con i rappresentanti dei club tunisini. La maggioranza dei partecipanti a questo incontro, presieduto da Kamel Idir, ha votato a favore del ritiro della nazionale tunisina dall'ottava edizione del Chan, che si svolgerà dal 1 al 25 febbraio in Kenya, Tanzania e Uganda. "Un programma giudicato troppo fitto dalle Aquile di Cartagine". Questo ritiro potrebbe avere ripercussioni finanziarie per la Ftf, poiché la Confederazione Africana di Calcio (Caf) abitualmente impone una multa di 50.000 dollari ai paesi che si ritirano dalla competizione all'ultimo minuto.



Questa decisione segna un passo indietro per la Tunisia, che pertanto non parteciperà a questa competizione riservata ai giocatori che militano nei rispettivi campionati nazionali. Il Chan è una sorta di prova generale per Kenya, Tanzania e Uganda, designati anche come organizzatori della Coppa d'Africa 2027.





