A Tunisi successo per l'Italia alla Coppa del Mondo di fioretto

TUNISI - Si è conclusa con tre medaglie la prima prova stagionale di Coppa del Mondo per il fioretto azzurro del ct Stefano Cerioni, in pedana lo scorso fine settimana. A Tunisi, oltre all'oro della squadra maschile, da segnalare anche la splendida doppietta azzurra con la vittoria di Martina Favaretto e l'argento di Arianna Errigo. Un successo che Federscherma in una nota descrive così: "L'Italia del fioretto maschile sbanca Tunisi e trionfa nella prima gara a squadre della Coppa del Mondo che apre il nuovo quadriennio olimpico". In questa felice occasione l'Ufficio della Difesa Italiano in Tunisia, ha salutato gli atleti e il team tecnico e sanitario, in gran parte militari delle Forze armate e di Polizia, i quali hanno avuto l'onore di sventolare il Tricolore sul gradino più alto del podio.



La squadra maschile con Bianchi e Lombardi del Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, Lombardi delle Fiamme Oro e Foconi dell'Aeronautica Militare hanno portato a casa un successo per nulla scontato, mentre la squadra femminile si è attestata al quinto posto.



Nel singolare femminile, oro e argento per le donne, finale in famiglia tutta italiana, con la Favaretto oro (gruppo Fiamme Oro) che ha battuto Arianna Errigo del gruppo sportivo dei Carabinieri. I maschi hanno invece sfiorato il podio con il carabiniere Tommaso Martini. "Difeitalia porta bene agli atleti Italiani", fa notare con un pizzico di ironia l'Ufficio della Difesa italiano in Tunisia.





