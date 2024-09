Maratona nel deserto, sospesa l'Ultra Mirage El Djerid' a Tozeur

TUNISI - Una tempesta di sabbia ha costretto gli organizzatori a sospendere l'ottava edizione della maratona nel deserto "Ultra Mirage El Djerid" nella zona turistica di Ong Jemal, delegazione di Nefta, con un percorso di gara che attraversa dune di sabbia e oasi vicine. Lo si legge sul sito degli organizzatori, che hanno portato tutti i corridori in salvo grazie al pronto intervento delle autorità. Solo tre i feriti in tutto, due dello staff e un corridore.



L'Ultra Mirage El Djerid, che si svolge ogni anno nel governatorato di Tozeur, nel sud-ovest della Tunisia, è una corsa massacrante di 50 o 100 chilometri che gli atleti devono percorrere in una sola tappa entro il tempo massimo di 20 ore su un tragitto che da Ong Jemal (nei luoghi ove è stato girato il film Stars Wars di George Lucas) va fino a Nefta, attraverso oasi, pianure e paludi, tra cui Chatt al-Gharsaa.



L'ottava edizione ha avuto luogo sabato. La tempesta è arrivata quando alcuni atleti avevano già tagliato il traguardo.



Secondo Amir Belkacem, l'organizzatore dell'evento, 360 corridori da 25 paesi, tra cui paesi europei, arabi e americani, hanno preso parte all'evento, che segna l'inizio della stagione turistica a Tozeur. Primo classificato il marocchino Rachid Al Morabity. Tutti i partecipanti di questa singolare edizione di Ultra Mirage El Djerid riceveranno una medaglia.





