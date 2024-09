Al via le iscrizioni per la maratona di Amman

ROMA - L'associazione giordana per la maratona, Run Jordan, ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per la maratona di Amman 2024, che si terrà il 4 ottobre con lo slogan 'Corri nel cuore di Amman'. Lo riferisce l'agenzia Petra.



L'associazione ha sottolineato che la maratona mira a sensibilizzare sull'importanza della corsa e dell'attività fisica come stile di vita, con un'ampia partecipazione internazionale che migliora l'esperienza dei corridori e favorisce lo spirito di competizione.



"Crediamo che lo sport sia una forza trainante per un cambiamento positivo. Per questo motivo, ci assicuriamo che questa maratona sia un'opportunità per sostenere le cause umanitarie, in linea con l'impegno dell'associazione di integrare il lavoro umanitario con gli eventi sportivi", ha detto Lina Kurd, direttore generale di Run Jordan. Il 20% delle iscrizioni all'evento sarà destinato al sostegno delle famiglie colpite a Gaza, in collaborazione con la Jordanian Hashemite Charity Organization.



Inoltre, l'associazione pone un'enfasi significativa sugli individui con esigenze speciali, riflettendo la profonda convinzione della loro integrazione nella comunità.



La Maratona di Amman parte dalla Hashemite Plaza e comprende quattro gare principali: la gara di 42,195 km (individuale), quella di 42,195 km (a staffetta), la mezza maratona di 21 km (individuale e per persone con esigenze speciali) e la gara di 10 km (individuale e per persone con esigenze speciali). Infine, la gara dei bambini si svolgerà venerdì 27 settembre, presso i Giardini Hussein nel campo di calcio "11", e comprenderà gruppi di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA