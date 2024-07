'Carthago Dilecta Est', torna la regata tra Italia e Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 08 LUG - E' arrivata alla 26ma edizione la Carthago Dilecta Est/Tunisie Sailing Week 2024, regata velica internazionale che unisce idealmente Italia e Tunisia, con alcune novità che sottolineano il valore simbolico dell'unione tra i popoli del Mediterraneo.La regata d'altura ideata e organizzata dal Circolo Velico Ventotene, con la collaborazione di diverse istituzioni e associazioni, quest'anno si svolge sotto lo slogan " Liberi di navigare" per confermare il valore simbolico di pace e di libertà di navigazione che la Carthago promuove da sempre, ed è suddivisa in diversi momenti: Carthago Dilecta Est "Incontra Ventotene, Isola per l'Europa" dal 31 luglio all'1 agosto 2024 sul percorso Roma/Fiumicino-Ventotene. Carthago Dilecta Est "Arriva in Tunisia" dal 2 al 5 agosto 2024 sulla tratta Ventotene-Hammamet. Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week "Trofeo Yasmine Cap" , dal 6 al 7 agosto 2024. Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week "Hammamet-Gammarth", dall'8 al 9 agosto 2024 sulla rotta Hammamet-Gammarth. Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week "Gammarth-Bizerte" dall' 11 al 12 agosto 2024. Alle diverse regate sono collegate poi serate di gala e premiazioni presso i porti di partenza e di arrivo in Italia e Tunisia, fanno sapere dal Circolo Velico di Ventotene. Dalla sua prima edizione, nel 1999, La Carthago ha coinvolto oltre 300 imbarcazioni e 3000 partecipanti, ed è stata un importante momento di scambio tra le due sponde del Mediterraneo, contribuendo a mantenere saldi e amichevoli i rapporti fra i velisti dei due paesi. Circoli Velici Italiani e Tunisini, atleti ed equipaggi, giudici internazionali di regata, porti turistici e operatori culturali e turistici concorrono, come sempre, alla realizzazione ed alla riuscita della manifestazione. Le ambasciate di Tunisia in Italia e d'Italia in Tunisia, Le Federazioni nazionali di Vela, le istituzioni dei due Paesi, sostengono, fin dalla sua prima edizione, il valore culturale della manifestazione e sottolineano la forza dello sport come veicolo di conoscenza, cooperazione, rispetto tra persone e popoli diversi. La Carthago Dilecta Est/Tunisie Sailing Week conosciuta anche come la Roma-Cartagine, ridisegna le affascinanti rotte del Mediterraneo e lo fa anche in questi anni difficili, quando fenomeni migratori e tragedie del mare impongono nuove visioni del mondo. Italia e Tunisia sono unite nello stesso progetto e il porto di partenza ha la stessa importanza del porto di arrivo: Carthago parte da Roma, fa tappa a Ventotene, arriva a Hammamet collegando simbolicamente l'Africa all'Europa. A Hammamet, dopo le premiazioni, inizia la Tunisie Sailing Week, una settimana di regate costiere lungo la costa nord della Tunisia: Hammamet-Gammarth e Gammarth-Bizerte.La Carthago Dilecta Est/Tunisie Sailing Week offre alle imbarcazioni iscritte alla regata ed ai loro equipaggi i seguenti servizi turistici: ormeggio in Italia e in Tunisia presso i Circoli organizzatori nei vari porti di partenza e di arrivo delle diverse regate, tariffe aeree speciali Tunisair per cambio equipaggi sulle varie tratte in Italia e inTunisia; escursioni riservate agli equipaggi a prezzi speciali nei siti di interesse turistico in Italia e in Tunisia. Serate di gala e premiazioni nei vari porti di tappa. L'evento ha il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; della Regione Lazio; dell''ambasciata d'Italia in Tunisia; dell'ambasciata di Tunisia in Italia; del comune di Roma; del comune di Fiumicino e del comune di Ventotene e annovera tra i suoi partner la Federazione Vela tunisina, il Club nautique de Sidi Bou Said, il Port di Yasmine Hammamet, il Porto turistico di Roma, il Porto turistico di Sidi Bou Said, i Marina di Gammarth e di Biserta, altri porti turistici e Club nautici tunisini e italiani. Hanno già confermato la partecipazione alcune imbarcazioni fra cui Buriana II, comandata da Fabrizio Gagliardi, presidente Uvai (Unione Vela Altura Italiana) che partecipò alle prime edizioni della regata. Per iscrizioni consultare il sito www.carthagodilectaest.com (ANSAmed).

