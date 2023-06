In Palestina stadio vicino Betlemme intitolato a memoria Pelé

NAPOLI - A Betlemme lo stadio di calcio è stato intitolato a Pelé. Lo racconta il sito ufficiale della Fifa che spiega come la Palestina si è unita al crescente numero di Paesi nel mondo che stanno seguendo il suggerimento del presidente della Fifa, Gianni Infantino, di intitolare gli stadi in onore della leggenda brasiliana del calcio.



La Palestina ha chiamato Pelé lo stadio della cittadina di Al-Khader, vicino Betlemme che si chiama quindi Pelé International Stadium Al-Khader in seguito a una cerimonia con il presidente della Federcalcio palestinese Jibril Alrjoub, del suo collega del Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al Thani e quello della Giordania Ali ben Al-Hussein, con anche il membro della Fifa Hany Abo Rida.



"Sono felice nel vedere la Palestina intitolare lo stadio a Betlemme al re Pelè", ha commentato sui social Infantino che sta diffondendo tra i 211 Paesi associati alla Federcalcio mondiale l'idea di intitolare uno stadio al brasiliano, dopo la sua morte avvenuta il 29 dicembre scorso. "Quello che ha fatto in campo e fuori - ha proseguito Infantino - ha toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo e sarebbe quindi un giusto tributo all'eredità che stiamo oggi vedendo in molti campi. I luoghi in cui ha portato la gioia sono tanti ed è bello dare a questi luoghi il suo nome". Prima della Palestina anno già aderito al progetto stadi in Maldive, Capo Verde, Guinea Bissau, Colombia, Kazakistan e Panama.