Sentenza Sansal, anche la procura algerina fa appello

ALGERI - In Algeria, anche il pubblico ministero ha presentato appello contro la condanna a cinque anni di carcere emessa una settimana fa nei confronti dello scrittore algerino naturalizzato francese Boualem Sansal. Lo riferisce Si Mohamed Baghdadi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Algeri, in una dichiarazione rilasciata al sito web di notizie Tout Sur l'Algérie.



Baghdadi ha precisato che sia Sansal sia il pm hanno presentato appello prima dell'Eid-el-Fitr, celebrato il 31 marzo in Algeria. La data del processo d'appello sarà fissata nei prossimi giorni, dopo la pausa festiva, evidenzia ancora il sito.



L'avvocato francese di Sansal, François Zimeray, aveva già riferito a Parigi che lo scrittore algerino ha fatto appello contro la condanna ricevuta in Algeria.



Lunedì 31 marzo, in una telefonata, Macron ha chiesto al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune un gesto di clemenza per Sansal. Tuttavia, l'appello presentato dallo scrittore, sottolinea Baghdadi, potrebbe ostacolare una grazia presidenziale. Per il presidente dell'Ordine degli avvocati di Algeri, tale misura è concessa solo con una pena definitiva.



L'autore è stato condannato il 27 marzo dal tribunale di Dar El Beïda, a est di Algeri, a cinque anni di carcere e 500.000 dinari di multa (3.571 euro), per "attentato all'unità nazionale, oltraggio a corpo costituito, atti lesivi all'economia nazionale e detenzione di video e pubblicazioni minaccianti la sicurezza e la stabilità del Paese".





