Amman, visita falco Ben Gvir a moschea Al Aqsa è 'provocazione'

(ANSAmed) - ROMA, 02 APR - Il ministero degli Esteri giordano ha espresso "ferma condanna" a seguito della visita del ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, il falco di estrema destra Itamar Ben Gvir, alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Il ministero ha definito la mossa, avvenuta sotto la protezione delle forze di occupazione israeliane, come una "pericolosa escalation", una "deliberata provocazione" e una "violazione della sacralità della moschea di Al-Aqsa e dello status quo storico e legale stabilito".Il ministero ha quindi invitato la comunità internazionale a prendere "azioni decisive" per costringere Israele a "cessare le sue continue violazioni dei luoghi santi islamici e cristiani a Gerusalemme e a rispettare la loro sacralità". In una nota, riferisce l'agenzia giordana Petra, si ribadisce che l'intera moschea di Al-Aqsa è un "luogo di culto esclusivo per i musulmani". (ANSAmed).

