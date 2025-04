Socialisti Ue, 'sospendere l'accordo di associazione con Israele'

BRUXELLES - "Se difendiamo il diritto internazionale in Ucraina, dobbiamo farlo anche a Gaza. Non possono esserci due pesi e due misure. Dopo più di 50mila morti, 110mila feriti, quasi 15mila dispersi, un milione e mezzo di rifugiati, cos'altro deve accadere perché l'Europa proponga la sospensione dell'accordo di associazione con Israele?". Lo ha detto la presidente del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo (S&d), Iratxe Garcia Perez, nel dibattito in plenaria a Strasburgo sul Consiglio europeo.





