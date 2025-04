Ok del Pe a relazione sull'Egitto, 'piano Mattei sia esempio'

STRASBURGO - Via libera dall'Eurocamera con 452 voti a favore, 182 contrari e 40 astensioni all'assistenza macrofinanziaria per l'Egitto, una proposta da 4 miliardi di euro di prestiti. Nel testo, approvato a larga maggioranza, anche una menzione al Piano Mattei del governo italiano come esempio da seguire per il partenariato strategico per il Nord Africa.



Data la situazione economica e finanziaria critica dell'Egitto e il suo ruolo di importante presenza stabilizzatrice in mezzo alle tensioni geopolitiche in una regione sempre più volatile, la Commissione ha proposto di sostenere il paese con assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un valore fino a 5 miliardi di euro. Questi si suddividono in un prestito a breve termine fino a 1 miliardo di euro, già erogato alla fine del 2024, e un altro prestito regolare fino a 4 miliardi di euro da erogare in tre rate.



Nella descrizione del tipo di partenariato da stabilire con Il Cairo è stato approvato anche il capoverso che sottolinea come "tale partenariato strategico e globale debba essere sviluppato in linea con le iniziative a livello di Unione e Stati membri come il Global Gateway e il Piano Mattei per l'Africa". Favorevoli al testo Lega, FdI e Forza Italia, contrari invece Pd, M5s e Avs. A livello europeo invece il testo ha incassato un'ampia maggioranza che include Patrioti, Ecr, Ppe, Renew e circa la metà del gruppo dei Socialisti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA