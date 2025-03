Netanyahu, un ex comandante della Marina a capo dello Shin Bet

GERUSALEMME - Benjamin Netanyahu ha scelto l'ex comandante della Marina, Eli Sharvit, come prossimo direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna israeliano. Lo ha reso noto il suo ufficio.



"Dopo aver condotto ampi colloqui con sette candidati qualificati, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di nominare l'ex comandante della Marina, ammiraglio (in riserva) Eli Sharvit, come prossimo direttore dello Shin Bet", si legge in un comunicato.



All'inizio di marzo la Corte Suprema ha sospeso il licenziamento dell'attuale capo dello Shin Bet, Ronen Bar, in attesa che vengano esaminati i ricorsi contro la decisione del governo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA