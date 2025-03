(ANSAmed) - GERUSALEMME, 28 MAR - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele "attaccherà ovunque in Libano contro qualsiasi minaccia", dopo il primo attacco a Beirut sud da un cessate il fuoco di novembre con i militanti Hezbollah."L'equazione è cambiata... non permetteremo alcun fuoco sulle nostre comunità", ha detto Netanyahu in una dichiarazione."Continueremo a far rispettare il cessate il fuoco con la forza, colpire ovunque in Libano contro qualsiasi minaccia allo Stato di Israele e garantiremo che tutti i nostri residenti nel nord tornino sani e salvi alle loro case", ha aggiunto. (ANSAmed).

