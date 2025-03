La regina Rania ospita Iftar per le donne del personale militare

ROMA - La regina Rania Al Abdullah ha ospitato un gruppo di donne appartenenti alle agenzie militari e di sicurezza giordane per l'Iftar presso il Palazzo Al Husseiniya ad Amman. Lo riferisce l'agenzia Petra.

Durante l'Iftar, la regina ha trasmesso i saluti e gli auguri del re Abdullah ai suoi ospiti, ringraziandoli per il loro servizio al Paese e il loro duro lavoro in Giordania e all'estero, secondo una nota del palazzo. "Una delle cose più belle della Giordania è il rapporto tra civili e membri dell'esercito. È un legame naturale, basato sulla fiducia e sul rispetto per le forze armate", ha affermato. Mentre interrompeva il digiuno, la regina Rania ha ascoltato le donne parlare del loro lavoro e della loro vita familiare e ha augurato loro viaggi prolungati e di successo al servizio della Giordania.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA