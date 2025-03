A Granada Forum sul futuro del Mediterraneo dal 2 al 4 aprile

Il re Felipe VI di Spagna inaugurerà il Forum sul Futuro del Mediterraneo, in programma a Granada dal 2 al 4 aprile, indetto nell'ambito della presidenza spagnola dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), che dibatterà su temi come i movimenti migratori, il cambiamento climatico, l'occupazione giovanile e l'uguaglianza di genere nella regione. Lo si apprende da un comunicato delle Cortes spagnole.Al forum parteciperanno i rappresentanti parlamentari dei 43 Stati membri dell'UpM, che associa i Ventisette della Ue, e Paesi del Nord Africa, dei Balcani e del Medio Oriente sulle due sponde del 'Mare nostrum'.Nella sessione inaugurale, il 3 aprile, dopo i discorsi di benvenuto della presidente del Congresso spagnolo dei deputati, Francina Armangol, e del presidente del Senato, Pedro Rollan, è prevista una conferenza della commissaria europea per il Mediterraneo, Dubravkka Suica, su un "Nuovo patto per il Mediterraneo", prima dell'intervento del sovrano spagnolo.Il forum analizzerà anche l'alleanza delle civiltà e la stabilità nella regione, con la partecipazione del segretario generale dell'UpM, Nasser Kamel.Il tema scelto per la presidenza spagnola dell'Assemblea parlamentare dell'UpM per il periodo 2024-2025 è la situazione migratoria nel Mediterraneo in una visione integrale del problema.Il forum si concluderà con l'adozione di una Dichiarazione sul Futuro del Mediterraneo.

