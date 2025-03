Sa'ar, ancora nessuna decisione su governo militare a Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAR - "Israele non ha ancora deciso se imporre o meno un governo militare a Gaza". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar in conferenza stampa con l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas a Gerusalemme.Il ministro ha insistito sul fatto che Israele sta rispettando il diritto internazionale a Gaza, facendo riferimento all'articolo 70 del Protocollo di Ginevra del 1949.Sa'ar ha ribadito che i 25.000 camion che Israele ha fatto entrare durante la tregua sono adeguati per le esigenze dei gazawi."Nessun Paese è obbligato a facilitare una guerra contro se stesso", ha affermato, "Israele non deve essere tenuto a uno standard diverso".E' "naturale" che Israele si aspetti il sostegno dell'Unione Europea nel conflitto in corso contro il terrorismo islamico, "stiamo combattendo la guerra del mondo libero. Iran, Houthi, Hamas e Hezbollah ci attaccano perché siamo vicini. Ma non fatevi illusioni, la guerra è contro la civiltà occidentale.Contro i suoi valori e i suoi stili di vita" ha detto Sa'ar .

