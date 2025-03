ANSAmed - Agenda settimanale dal 24 al 30 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 24 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal dal 24 al 30 marzo: LUNEDI' 24 MARZO TUNISI - Nuova udienza per l'oppositrice politica Abir Moussi.TUNISI - Prosegue la mostra alla Biblioteca Nazionale della Tunisia intitolata 'Il Sacro Corano attraverso gli occhi degli altri' (fino al 30 aprile). MARTEDI' 25 MARZO PARIGI - Sospetti di finanziamento libico, atto d'accusa della Procura finanziaria contro Nicolas Sarkozy e altri 11 imputati.ATENE - Prosegue il Festival della Filosofia in Grecia (fino al 27 marzo).ISTANBUL - Giornalisti sotto processo per il documentario sulla crisi della metanfetamina in Turchia.RIAD - 50/o anniversario dell'assassinio del re Faisal d'Arabia.NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Siria.MERCOLEDI' 26 MARZO GERUSALEMME - Convegno sull'antisemitismo alla presenza di Jordan Bardella e Marion Maréchal (fino al 27).GIOVEDI' 27 MARZO DAR EL BEØDA (Algeria) - Atteso verdetto contro lo scrittore Boualem Sansal, accusato fra l'altro di attentato all'unità nazionale.VENERDI' 28 MARZO TUNISI - Si conclude il Festival della Medina di Tunisi.PARIGI - Visita del presidente del Libano, Joseph Aoun.SERBIA - Il presidente serbo annuncia un nuovo movimento politico tra i movimenti di protesta in tutto il Paese.SABATO 29 MARZO VALENCIA - Manifestazione per chiedere le dimissioni del presidente Carlos Mazon.DOMENICA 30 MARZO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).

