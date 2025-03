Chi è Sarra Zaafrani Zenzri, seconda donna premier della Tunisia

Sarra Zaafrani Zenzri, ingegnere 62enne, è la seconda donna a ricoprire la carica di capo del governo in Tunisia dopo Najla Bouden Ramadan, che ricopri' tale posizione dall'11 ottobre 2021 al 2 agosto 2023. Specializzata in ingegneria civile e laureata presso la Scuola nazionale degli ingegneri di Tunisi, Zaafrani è titolare anche di una laurea in ingegneria geotecnica presso l'Università Gottfried-Wilhelm-Leibniz di Hannover, in Germania. Nel suo curriculum figurano anche due passaggi presso la Scuola nazionale di amministrazione e poi all'Istituto nazionale di difesa.Nel 1989, Zaafrani entra a far parte del ministero delle Infrastrutture, in particolare nella direzione generale Ponti e strade, dove ricopre diversi incarichi e monitora l'attuazione di diversi progetti, prima di essere nominata nel 1992 capo del Dipartimento Lavori speciali del ministero. Dal 2014 al 2021, Zaafrani Zenzri ha ricoperto la carica di direttrice generale dell'unita' di gestione basata sugli obiettivi per il monitoraggio dell'attuazione dei progetti autostradali e del rilascio della servitu' di passaggio per i progetti strutturali stradali cittadini. Nel 2021 la nomina a ministro nell'esecutivo Bouden, poi riconfermata in quello guidato da Hachani e da Madouri. Zaafrani è stata anche ministra dei Trasporti ad Interim dal 12 marzo al 25 agosto 2024, sostituendo Rabie Majidi, licenziato da Saied, fino alla nomina di Rachid Amri.

