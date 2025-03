Istanza all'Alta Corte contro il licenziamento del capo dello Shin Bet

ROMA - In Israele i partiti di opposizione Yesh Atid, National Unity, Yisrael Beytenu e i Democratici hanno presentato una petizione all'Alta Corte di Giustizia affinché intervenga sul licenziamento del capo dello Shin Bet, Ronen Bar, scrive il Times of Israel. Il leader dell'opposizione, Yair Lapid, scrive che la petizione sostiene che il licenziamento di Bar da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu sia in conflitto di interessi, poiché l'agenzia di sicurezza sta attualmente indagando su diversi membri dello staff dell'ufficio del premier per presunti legami impropri con il Qatar.



Inoltre si sostiene che la decisione di licenziare Bar sia avvenuta solo dopo che un'indagine dello Shin Bet sui fallimenti che circondavano l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 "ha chiaramente indicato la responsabilità a livello politico per quel disastro". Sempre oggi, anche il Movement for Quality Government in Israele ha presentato una petizione contro il licenziamento di Bar.





