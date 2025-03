Kallas, 'a Gaza situazione inaccettabile, domenica sarò in Egitto'

BRUXELLES - "Ieri ho parlato con il ministro israeliano Gideon Saar e gli ho detto che ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas parlando ad un gruppo di agenzie internazionali tra cui l'ANSA.



"Il valico di Rafah, dove c'è la missione Ue, è chiuso. Perché? Abbiamo davvero bisogno di fare pressioni perciò domenica andrò in Egitto per incontrare il quintetto arabo, per discutere", ha annunciato. "E poi voglio dire una cosa: l'Ue forse non si vede ma siamo costantemente in contatto con le parti e siamo noi che stiamo tenendo viva la soluzione dei due Stati".

