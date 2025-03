Incontro di alto livello Algeria-Tunisia sulla sicurezza

ALGERI - Rafforzare il coordinamento della sicurezza e intensificare la cooperazione bilaterale contro la criminalità transfrontaliera, come l'immigrazione illegale e il contrabbando: sono i principali obiettivi di un incontro ad alto livello tra Algeria e Tunisia, che si è aperto oggi ad Algeri.



Come riporta la Tv di Stato algerina, la riunione mira anche a favorire lo sviluppo delle aree di confine, in linea con le raccomandazioni del Comitato congiunto per la sorveglianza delle frontiere.



L'incontro, presieduto dal ministro dell'Interno algerino Brahim Merad e dall'omologo tunisino Khaled Nouri, vede la partecipazione di rappresentanti delle forze di sicurezza di entrambi i Paesi, tra cui Polizia, Dogane, Guardia di Frontiera e un delegato del ministero della Difesa.



L'esponente del governo tunisino è arrivato ieri in Algeria per una visita di lavoro di due giorni, durante la quale ha avuto colloqui con il proprio omologo algerino, prima di essere ricevuto dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune.





