Tajani, 'oggi segnale importante per il Medio Oriente'

(ANSAmed) - ROMA, 17 MAR - "Oggi abbiamo dato un segnale importante per la stabilità del Medio Oriente, questa conferenza sulla Siria segna un punto di sforzo importante, un dato di fiducia nei confronti della nuova amministrazione che ha garantito il rispetto di tutti i cittadini siriani, indipendentemente dall'appartenenza, religiosa o meno". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles, precisando che ora "si cercheranno quei responsabili che hanno commesso i crimini"."Noi - ha aggiunto - abbiamo dato un segnale sulle sanzioni, loro ci hanno reso atto di questa nostra scelta. Dobbiamo continuare a lavorare lì come dobbiamo lavorare in Libano per rinforzare le istituzioni e dobbiamo lavorare ovviamente per raggiungere la pace in Palestina, quindi procedere con gli accordi per arrivare alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani, arrivare finalmente a dare al popolo palestinese la possibilità di sognare un futuro diverso". (ANSAmed).

