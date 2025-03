Mattarella a Re Giordania, l'Italia sostiene la sua opera di mediazione

ROMA - "Per l'Italia è sempre un onore averla a Roma e per me è un onore e un piacere darle il benvenuto al Quirinale. La sua presenza in questo momento di particolare difficoltà, qui a Roma, è per noi molto importante, poter scambiare delle opinioni, poter analizzare insieme la complicata situazione in cui si muove il nostro comune vicinato. Ed è per noi molto importante poter mantenere lo stretto coordinamento con la Giordania perché il suo Paese sta svolgendo un'opera esemplare di raccordo, di mediazione e di collegamento della regione e noi siamo vicini e sosteniamo l'azione che la Giordania sta svolgendo con tanta importanza". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accogliendo il Re di Giordania.



"Desidero uscire un momento da questi aspetti internazionali - ha poi aggiunto il Capo dello Stato - per fare una considerazione più umana, vorrei farle le felicitazioni per la nascita di sua nipote Amina, figlia della principessa Imam. Questi eventi sono quelli che segnano gli aspetti positivi della vita, che danno energia anche per affrontare gli aspetti più difficili".

