Lapid, ricorso contro il licenziamento del capo dello Shin Bet

ROMA - Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha dichiarato, dopo un incontro dei capi dei partiti di opposizione, che è stata presa la decisione di presentare un ricorso all'Alta Corte di giustizia contro il licenziamento del direttore dello Shin Bet, Ronen Bar. Lapid ha affermato che i partiti stanno "coordinando le mosse per fermare questo atto sconsiderato".



Dopo l'annuncio dell'intenzione del primo ministro Benyamin Netanyahu di licenziare Ronen Bar, circa 60 leader dei movimenti di protesta si sono riuniti per pianificare una risposta. È stata decisa una grande manifestazione mercoledì 19 marzo davanti all'ufficio del primo ministro a Gerusalemme, con l'obiettivo di rimanere sul posto fino alla revoca della decisione. Parallelamente, il presidente dell'Università di Tel Aviv e diversi dirigenti accademici hanno annunciato scioperi in segno di protesta. Il direttore del "Gymnasia Herzliya", liceo storico di Tel Aviv, Ze'ev Degani, ha dichiarato che gli studenti parteciperanno alla manifestazione invece di recarsi a lezione. Il ministro dell'Istruzione, Yoav Kisch, ha condannato la decisione, minacciando di interrompere i finanziamenti alla scuola e definendo la mossa "una grave violazione della legge sull'istruzione obbligatoria".





