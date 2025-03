Tajani, 'chiesto al G7 un messaggio chiaro sulla sicurezza nel Mar Rosso'

LA MALBAIE - "Tutta la stabilità del Medio Oriente per noi è fondamentale e nel documento finale" del G7 Esteri in Canada "abbiamo chiesto ci sia anche un messaggio molto chiaro per la sicurezza dei trasporti nel Mar Rosso, dov'è presente la nostra Marina militare, la missione europea Aspides, a protezione dei mercantili italiani che portano i nostri prodotti verso i mercati orientali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai giornalisti al G7 di Charlevoix.



Il ministro ha evocato anche la situazione in Siria: "Noi ci auguriamo che possa concludersi la stagione degli scontri interni" nel paese. "Dobbiamo evitare assolutamente che ci siano vittime civili, quello che è accaduto nelle ultime giornate non deve ripetersi", ha affermato. "Il ministro degli Esteri siriano sarà a Bruxelles per parlare con l'Ue, ascolteremo, valuteremo, ma certamente anche lì bisogna lavorare affinché ci possa essere l'unità del Paese e si possa ricostruire un sistema che garantisca tutti i cittadini siriani, indipendentemente dall'etnia o dalla religione", ha proseguito Tajani, sottolineando che "nell'incontro con al-Sharaa (Jolani) ho avuto rassicurazioni. Certamente ci preoccupano gli scontri che ci sono stati nei giorni scorsi con troppi morti, adesso credo che sia il momento di costruire", ha concluso.





