Media, 'inviato Usa Boehler rimosso dal negoziato sugli ostaggi'

TEL AVIV - L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha rimosso l'inviato per gli ostaggi degli Stati Uniti Adam Boehler dal negoziato per il rilascio dei rapiti prigionieri a Gaza, dopo che quest'ultimo ha rilasciato una serie di interviste definite 'farsesche' dai media internazionali poiché ha fatto numerosi errori e sembrava non conoscere bene il dossier. La notizia è stata riportata da Jewish Insider, che cita tre fonti del partito repubblicano.



Boehler, tra l'altro, durante le interviste ha sbagliato il nome dell'unico ostaggio statunitense ancora in vita e ha parlato 'dell'umanità del gruppo terroristico Hamas'.





