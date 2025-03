Trump nomina suo fedelissimo ambasciatore a Tunisi

TUNISI - Il presidente statunitense Donald Trump ha nominato il sindaco di Dearborn Heights (Michigan), Bill Bazzi, ambasciatore in Tunisia.



Bazzi, un alleato di lunga data di Trump che su Truth Social lo ha elogiato per il suo contributo alla sua rielezione, sostituirà Joey R. Hood, in carica da febbraio 2023.



In un messaggio su Facebook, Bazzi ha sottolineato il suo attaccamento personale alla Tunisia: "Oggi sono onorato e grato di essere stato nominato dal presidente Donald Trump come ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia. Tra i tanti Paesi che ho visitato, provo una profonda affinità con la Tunisia e le sue istituzioni. Ho avuto l'opportunità di incontrare parlamentari, visitare orfanotrofi, istituti di leadership femminili, scuole e aziende che dimostrano il crescente dinamismo del Paese nella regione. Sono entusiasta di tornare e rappresentare con onore il nostro Paese in Tunisia come ambasciatore degli Stati Uniti. Il mio scopo è continuare a servire in capacità che influenzino, promuovano la pace e i partenariati diplomatici, che giovano al nostro Paese e rafforzano le relazioni globali".



Originario del Libano, Bazzi è emigrato negli Stati Uniti all'età di 10 anni ed è cresciuto a Dearborn, una città con una grande comunità arabo-americana. Diplomato alla Fordson High School, è stato nella riserva del corpo dei Marines dal 1999 al 2016, raggiungendo il grado di sergente artigliere e prestando servizio nella polizia militare e nei servizi segreti. Nel 2021 è diventato il primo sindaco arabo-americano e musulmano di Dearborn Heights, una città caratterizzata da una crescente diversità ma anche da tensioni politiche.

