Siria: accordo tra Damasco e la regione drusa del sud-ovest

(ANSAmed) - ROMA, 11 MAR - Dopo l'accordo con i curdi, il governo centrale di Damasco del presidente Ahmad Sharaa (Jolani) ha raggiunto un accordo con le autorità druse della regione sud-occidentale di Suwayda. Lo riferiscono media siriani e panarabi, secondo cui l'accordo stabilisce che i servizi di sicurezza drusi della regione di Suwayda saranno collegati al ministero siriano dell'Interno e che gli ufficiali di polizia proveranno da questa stessa regione. L'intesa prevede inoltre che il governo nominerà un governatore e un capo della polizia che non dovranno necessariamente essere originari di Suwayda.L'accordo è stato annunciato dopo un incontro nelle ultime ore a Damasco tra il presidente Sharaa, il governatore di Suwayda, Mustafa Bakur, e dignitari della regione drusa.L'intesa è stata raggiunta dopo l'annuncio ieri sera di un accordo tra Damasco e le forze curdo-siriane del nord-est per inglobarle nel nuovo Stato siriano, garantendo ai curdi pieno riconoscimento dei diritti. Nei giorni scorsi, inoltre, il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato la disponibilità di Israele di "proteggere i drusi" siriani del sud-ovest, dove Israele è già presente militarmente come forza occupante nella regione sud-occidentale di Qunaytra. (ANSAmed).

