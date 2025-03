Lapid, 'riprendere la guerra significa morte per gli ostaggi'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAR - Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha avvertito che "se Israele riprenderà a combattere a Gaza, gli ostaggi moriranno". E ha affermato che "l'argomentazione secondo cui combattiamo per riportarli a casa non ha superato alcun test. Più la guerra continua, più ostaggi muoiono. Il governo non deve e non può mentire al pubblico.Tornare alla guerra significa la morte degli ostaggi".(ANSAmed).

