Sondaggio, '60% israeliani vuole le dimissioni di Netanyahu'

(ANSAmed) - ROMA, 06 MAR - Secondo un sondaggio di Channel 12 la coalizione di governo del primo ministro Benyamin Netanyahu subirebbe un ulteriore colpo se oggi si tenessero le elezioni e l'ex premier Naftali Bennett si candidasse, come ampiamente previsto. Lo scrive Times of Israel.In un simile scenario, secondo quanto affermato dal notiziario Channel 12, la distribuzione dei seggi sarebbe la seguente: Likud 24; partito di Bennett 24; Yesh Atid 11; Democratici 10; Unità Nazionale 9; Shas 9; Ebraismo Unito della Torah 8; Yisrael Beytenu 8; Otzma Yehudit 7; Hadash-Ta'al 5; Ra'am 5. Il blocco pro-Netanyahu avrebbe solo 48 seggi nella Knesset composta da 120 membri.Secondo il sondaggio, il 60% dell'opinone pubblica pensa che Netanyahu dovrebbe dimettersi da primo ministro, rispetto al 31% che pensa dovrebbe rimanere al suo posto e al 9% che non è sicuro. Tra gli elettori della coalizione, il 24% pensa che dovrebbe dimettersi contro il 94% degli elettori dell'opposizione. (ANSAmed).

