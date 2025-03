Il Cairo, ricostruzione di Gaza sarà con aziende straniere

(ANSAmed) - IL CAIRO, 06 MAR - Per Gaza ci sarà "uno sforzo globale per la ricostruzione", con "una sequenza precisa" e "il coinvolgimento di diverse aziende provenienti da vari Paesi del mondo": lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Tamim Khallaf, parlando a giornalisti e rispondendo alla domanda su "come" aziende straniere, tra cui quelle italiane, possano partecipare alla ricostruzione delineata dal piano varato dal vertice della Lega araba l'altro ieri al Cairo."Abbiamo appena finalizzato l'idea e il piano stesso" che "è stato appena approvato", ha aggiunto il portavoce parlando nella nuova Capitale amministrativa egiziana."Quando entreremo nella fase operativa, sarò in una posizione migliore per rispondere a questa domanda", ha detto ancora Khallaf. Lo "sforzo globale (...) sarà ovviamente aperto alla partecipazione di diverse aziende", ha ribadito. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA