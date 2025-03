Onu, trasferimento armi viola diritto internazionale umanitario

(ANSAmed) - ROMA, 5 MAR - Le nazioni fanno troppo poco per impedire il trasferimento di armi vietate, privilegiando considerazioni di politica estera e di difesa piuttosto che il rispetto del diritto internazionale umanitario: lo afferma l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, sottolineando che i trasferimenti di armi contribuiscono alla repressione interna e agli abusi del diritto internazionale umanitario, mentre il mondo registra il più alto numero di conflitti violenti dalla seconda guerra mondiale."L'opportunismo politico e gli obiettivi economici troppo spesso portano ad autorizzare i trasferimenti di armi quando ci sono rischi reali che ciò contribuisca a violare il diritto internazionale" umanitario. Tra gli esempi, le armi inviate alle giunta birmana, a Israele e alle parti in conflitto in Sudan, Sud Sudan e Yemen.In un rapporto sul tema, presentato dal rappresentante Onu, si cita anche il recente caso dei Paesi Bassi che hanno esportato parti e componenti dell'F-35 in Israele. "Il governo si è basato su considerazioni di politica estera o di sicurezza integrate, compreso l'interesse a mantenere buone relazioni con gli Stati alleati, e ha deciso che questi aspetti superavano i rischi di violazioni del diritto internazionale umanitario", ha sottolineato."Gli Stati e il settore privato devono fare di più per prevenire, affrontare e mitigare l'impatto negativo dei trasferimenti di armi", ha sostenuto l'Alto Commissario. "Per affrontare questi problemi sistemici, i trasferimenti di armi dovrebbero essere soggetti a un maggiore monitoraggio e una maggiore responsabilità", ha concluso. (ANSAmed).

