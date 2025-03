(ANSAmed) - ROMA, 05 MAR - Il capo di stato maggiore dell'Idf, il tenente generale Eyal Zamir, nel suo primo discorso, ha dichiarato che guiderà l'esercito alla vittoria e che "la missione contro Hamas non è terminata"."Il compito che mi viene assegnato oggi è chiaro: guidare le Idf alla vittoria", ha affermato come riportano i media israeliani. Rivolgendosi alle famiglie degli ostaggi, Zamir ha detto: "I vostri cari sono davanti ai miei occhi. Il nostro dovere morale è chiaro: riportare tutti a casa, in qualsiasi modo possibile e il più rapidamente possibile". (ANSAmed).

