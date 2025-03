Media, Israele estende il controllo nel sud-ovest della Siria

(di Lorenzo Trombetta)

ROMA - Israele estende il suo controllo nel sud-ovest della Siria e compie nuovi raid aerei vicino Damasco, contro un deposito di armi dell'esercito del dissolto regime di Assad.

Media siriani riferiscono della presenza prolungata di militari israeliani in alcune località della parte orientale della regione di Qunaytra, sulle Alture del Golan e del sorvolo intenso di droni israeliani in tutta la regione vicina alla capitale Damasco.

Stamani, come riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, jet dello Stato ebraico hanno compiuto un attacco contro un deposito di missili terra-aria nei pressi della base militare di Qutayfa, a nord della capitale. Non si registrano vittime, ma si tratta dell'ennesimo attacco aereo israeliano contro obiettivi militari dell'ex esercito governativo siriano dall'8 dicembre scorso, giorno della dissoluzione del regime della famiglia Assad e dai clan alleati.

Secondo l'Osservatorio siriano, dall'8 dicembre a oggi sono oltre 500 i raid aerei israeliani condotti contro obiettivi militari in Siria. La stragrande maggioranza di questi attacchi sono avvenuti nei giorni successivi alla caduta del regime.

Nei giorni scorsi la tensione era tornata a salire dopo che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva annunciato di aver dato disposizione al suo esercito di tenersi pronto per "proteggere i drusi" in Siria, in riferimento alla comunità dell'eterodossia islamica presenti nella regione sud-occidentale di Suwayda, al confine con la Giordania, e soprattutto presenti nelle zone del Golan occupate (1967) e poi (1981) annesse da Israele.

L'annuncio di Netanyahu era seguito di poche ore alla diffusione di notizie di scontri armati di lieve entità tra miliziani drusi e loro rivali governativi, rappresentanti delle autorità di fatto siriane guidate dall'autoproclamato presidente Ahmad Sharaa (Jolani).

Gli scontri - rientrati poco dopo e subito stigmatizzati dalle locali autorità - erano scoppiati a Jaramana, sobborgo di Damasco, abitato tradizionalmente da una nutrita comunità drusa e dove la sicurezza locale è dall'8 dicembre affidata a una milizia drusa, e non alle forze della 'Direzione della Sicurezza generale', il braccio armato della coalizione al governo e capeggiata da Sharaa.

