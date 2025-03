Oggi a Tunisi maxi processo a oppositori accusati di complotto

(ANSAmed) - TUNISI, 04 MAR - Si apre oggi a Tunisi il processo a un gran numero di oppositori del presidente Kais Saied, tra i più noti in Tunisia, per "cospirazione contro la sicurezza dello Stato", un caso denunciato come "vuoto" e "politico" da diverse Ong e dall'opposizione.Dirigenti di partito, avvocati, personalità dei media, gli imputato. Molti di loro - scrive l'Afp - sono sospettati di avere avuto contatti con paesi stranieri, in particolare con diplomatici. Secondo la difesa, sono accusati di "cospirazione o complotto contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato" e di "appartenenza a un gruppo terroristico". Accuse che prevedono pesanti pene detentive e persino la pena di morte. Molti di loro furono arrestati durante un blitz tra i ranghi dell'opposizione nel 2023. All'epoca, il presidente Saied descrisse gli arrestati come "terroristi". Tra i grandi nomi coinvolti nel processo ci sono il leader del partito Al Joumhouri, Issam Chebbi, l'avvocato Jawhar Ben Mbarek del Fronte di Salvezza Nazionale, e un ex alto funzionario del partito islamista Ennahdha, Abdelhamid Jelassi. Tra loro anche gli attivisti Khayam Turki e Chaïma Issa, l'imprenditore Kamel Eltaïef e l'ex deputata e attivista Bochra Belhaj Hmida (ora in Francia), ex presidente dell'Associazione tunisina delle donne democratiche. Tra gli accusati c'è anche l'intellettuale francese Bernard-Henri Lévy. Dopo che Saied, nell'estate del 2021, si è attribuito pieni poteri, l'opposizione e le Ong hanno denunciato un arretramento dei diritti e delle libertà in Tunisia, Paese che con la rivoluzione del 2011 ha dato il via alla "primavera araba".Secondo la difesa, le autorità giudiziarie hanno deciso che gli imputati in custodia cautelare debbano comparire al processo a distanza, tramite videoconferenza. Inaccettabile per i familiari degli imputati, che esigono la presenza degli arrestati. "Questa è una delle condizioni per un giusto processo", ha dichiarato alla stampa lo storico oppositore Ahmed Néjib Chebbi, anziano leader dell'Fsn e fratello di Issam Chebbi. Lui stesso è implicato in questo processo ma in stato di libertà. Delle circa quaranta persone perseguite, molte sono in carcere, alcune sono libere e le altre sono latitanti all'estero. Altri oppositori e personaggi politici sono stati recentemente condannati a lunghe pene detentive.All'inizio di febbraio, Rached Ghannouchi, leader di Ennahdha ed ex presidente del parlamento, è stato condannato a 22 anni per "aver messo in pericolo la sicurezza dello Stato".Ennahdha era la principale forza politica del parlamento sciolto da Saied nel luglio 2021. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato la "persecuzione degli oppositori" in Tunisia, affermando che molti di loro sono stati "oggetto di accuse vaghe e generiche dopo aver apparentemente esercitato i loro diritti e le loro libertà". La Tunisia ha espresso il suo "profondo sconcerto" per queste critiche, assicurando che le persone menzionate dall'Onu sono state incriminate per "reati di diritto pubblico che non hanno alcun legame con la loro attività partitica, politica o mediatica"."La Tunisia potrebbe dare lezioni a coloro che ritengono di essere nella posizione di rilasciare dichiarazioni o impartire lezioni", ha affermato il ministero degli Esteri tunisino.(ANSAmed).

