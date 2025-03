Media, forza di pace con mandato Onu nel piano per Gaza

(ANSAmed) - IL CAIRO, 04 MAR - Il piano arabo per Gaza prevede "la decisione di dispiegare forze internazionali di mantenimento della pace nei territori palestinesi in un contesto integrato per l'istituzione di uno Stato palestinese": lo scrive l'emittente pubblica egiziana al Qaera anticipando estratti del progetto che sarà approvato oggi dal vertice straordinario della Lega araba al Cairo ."L'idea di una presenza internazionale nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza potrebbe essere esaminata dal Consiglio di Sicurezza" dell'Onu", scrive ancora la Tv. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA