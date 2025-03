(ANSAmed) - GAZA, 04 MAR - Il disarmo di Hamas è una "linea rossa", ha detto all'AFP Sami Abu Zouhri, uno dei leader del movimento islamista palestinese, dopo che Israele ha condizionato la continuazione della tregua nella striscia di Gaza alla "demilitarizzazione totale" del territorio."Ogni discussione sulle armi della resistenza (a Israele) è un nonsenso. Le armi della resistenza sono una linea rossa per Hamas e tutti i gruppi di resistenza", ha detto Zuhri. "È una questione non negoziabile" e "ogni discussione sulla deportazione dei combattenti della resistenza o del nostro popolo è respinta" in anticipo, ha aggiunto. (ANSAmed).

